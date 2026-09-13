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HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Pforzheim-Eutingen

HC Oppenweiler/Backnang Hommes
HC Oppenweiler/Backnang Hommes

À VENIR Dès 5,90 €

. Handball-Liga Männer : Vidéo-Livestream du match HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Pforzheim-Eutingen. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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