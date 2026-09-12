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Handball
JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HSC 2000 Coburg
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. mHSG Friesenheim-Hochdorf
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SG BBM Bietigheim
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HT München
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SG Pforzheim-Eutingen
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TVB Stuttgart
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HSG Dutenhofen
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·