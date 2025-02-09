Diffusion en direct vidéo du match entre le HL Buchholz 08-Rosengarten et le BSV Sachsen Zwickau le 21/08/2026 à 20h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. Handball HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen BSV Sachsen Zwickau Frauen frauen

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