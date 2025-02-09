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HL Buchholz 08-Rosengarten vs. BSV Sachsen Zwickau

HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen
HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen

À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo du match entre le HL Buchholz 08-Rosengarten et le BSV Sachsen Zwickau le 21/08/2026 à 20h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin.

HandballHL Buchholz 08-Rosengarten FrauenBSV Sachsen Zwickau Frauenfrauen
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