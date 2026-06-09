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HSG Krefeld Niederrhein vs. Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen

HSG Krefeld Niederrhein Hommes
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À VENIR Dès 5,90 €

Diffusion en direct vidéo de la rencontre HSG Krefeld Niederrhein vs. Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen de la 3. Liga Handball Männer le 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

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