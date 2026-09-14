Livestream premium Pay per View 5,90 € OHV Aurich 26/ 69,90 € HSG Varel 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HSG Varel vs. OHV Aurich HSG Varel Männer 03/10/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : vidéo-en direct du match HSG Varel vs. OHV Aurich. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerOHV Aurich MännerHSG Varel Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.