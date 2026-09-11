Livestream premium Pay per View 5,90 € TSG A-H Bielefeld 26/ 69,90 € HSG Varel 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HSG Varel vs. TSG A-H Bielefeld HSG Varel Männer 14/11/26, 18:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match HSG Varel vs. TSG A-H Bielefeld. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerTSG A-H Bielefeld MännerHSG Varel Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.