Livestream premium Pay per View 5,90 € HSG Konstanz 26/27 69,90 € HSG Albstadt 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer HSG Konstanz vs. HSG Albstadt HSG Konstanz Männer 19/02/27, 18:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match HSG Konstanz vs. HSG Albstadt. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Konstanz MännerHSG Albstadt HommesHSG Konstanz Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.