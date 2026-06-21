@kfoberthal
Quilles de sport
DM 2026 5-8 Tag 7
KF Oberthal· 21/06/26, 08:00
DM 2026 1-4 Tag 7
DM 2026 1-4 Tag 6
KF Oberthal· 20/06/26, 09:00
DM 2026 5-8 Tag 6
KF Oberthal· 20/06/26, 07:00
DM 2026 5-8 Tag 5
KF Oberthal· 19/06/26, 08:00
DM 2026 1-4 Tag 5
DM 2026 5-8 Tag 4
KF Oberthal· 18/06/26, 08:00
DM 2026 1-4 Tag 4
DM 2026 5-8 Tag 3
KF Oberthal· 17/06/26, 09:00
DM 2026 1-4 Tag 3
DM 2026 1-4 Tag 2
KF Oberthal· 14/06/26, 07:00
DM 2026 5-8 Tag 2
DM 2026 5-8 Tag 1
KF Oberthal· 13/06/26, 09:00
DM 2026 1-4 Tag 1
Saarlandmeisterschaften 2026 Bahnen 5-8
KF Oberthal· 30/05/26, 10:00
Saarlandmeisterschaften 2026 Bahnen 1-4
Saarlandsmeisterschaften Herren A Verein
KF Oberthal· 29/03/26, 10:00
Meisterrunde Herren | 2. Spieltag
KF Oberthal· 28/02/26, 11:00
Meisterrunde Damen | 3. Spieltag
1. Spieltag Playdown 2. Bundesliga Süd
KF Oberthal· 21/02/26, 11:00
2. Bundesliga Süd Herren | KSC Landsweiler 1 - KSC Daun-Weiersbach
KF Oberthal· 01/02/26, 16:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Heiligenhaus
KF Oberthal· 31/01/26, 11:30
Bundesliga Damen | KF Oberthal - SK Kleve
KF Oberthal· 17/01/26, 13:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Münstermaifeld
KF Oberthal· 17/01/26, 11:30
Bundesliga Damen | KF Oberthal - SK Langenfeld / Solingen
KF Oberthal· 10/01/26, 13:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - TuS Kirchberg
KF Oberthal· 06/12/25, 11:30
Bundesliga Herren | KF Oberthal - KSC Hüttersdorf
KF Oberthal· 29/11/25, 16:00
Bundesliga Damen | KF Oberthal - RSV Samo Remscheid
KF Oberthal· 15/11/25, 13:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Kamp-Lintfort
KF Oberthal· 15/11/25, 11:30
Bundesliga Damen | KF Oberthal - KC 87 Wieseck
KF Oberthal· 08/11/25, 13:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SG Düsseldorfer Kegler
KF Oberthal· 08/11/25, 11:30
Bundesliga Damen | KF Oberthal - DSC Wanne-Eikel
KF Oberthal· 27/09/25, 12:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Eifelland Gilzem
KF Oberthal· 23/09/25, 17:00
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SKV Trier
KF Oberthal· 20/09/25, 10:30
Bundesliga Damen | KF Oberthal - Preußen Lünen
KF Oberthal· 13/09/25, 12:00
Bundesliga Damen | KF Oberthal - KV Gelsenkirchen 1
KF Oberthal· 06/09/25, 12:00