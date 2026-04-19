Quilles de sport
1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - SKC Victoria Bamberg
SKV Kriemhild Lorsch·
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SKV Kriemhild Lorsch - Bundesliga Kegeln
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1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - SKC Victoria Bamberg
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Hessenliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch 2 - SG Haibach/Großostheim 1
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1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - ESV Lok Elsterwerda
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Hessenliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch 2 - R09 Wölfersheim 1
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1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - SSV Warmensteinach
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Hessenliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch 2 - KSC Frammersbach
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Hessenliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch 2 - SVS Griesheim 1
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1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - MSV Bautzen 04
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Hessenliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch 2 - VWSK Wiesbaden 1
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1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - KV Liedolsheim
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1. Bundesliga 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - FSV Erlangen-Bruck
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2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - Unter Uns Bad Neustadt
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2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - ASV Fronberg
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2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - TSV Schott Mainz
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2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - 1. SKC Monsheim
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