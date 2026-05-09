Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.
@kgjmv
https://judoteam-mv.de/kgj-mv/
Calendrier et prochains livestreams
samedi 5 septembresam 5 septembre
Vidéos
Judo
KGJMV Frauen vs. Sachsenwalde / KGJMV Männer vs. Braunschweig
Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.·
Judo
KGJMV Frauen vs. KG Berlin / KGJMV Männer vs. JV Ludwigsfelde
Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.·
Judo
2. BL Männer - 5. Kampftag - KGJMV vs Berliner KG
Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.·
Judo
BL Frauen - 4. Kampftag - KGJMV vs Judoclub Leipzig
Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.·
Judo
2. BL Männer - 3. Kampftag - KGJMV vs Bremer Judo-Team
Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.·
Judo
BL Frauen - 2. Kampftag - KGJMV vs VfL Stade
Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern e.V.·