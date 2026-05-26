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ProA Demi-finale : Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Giessen 46ers - Match 3

Kreisbau Kirchheim Knights
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Diffusion en direct vidéo du match de basketball entre Bozic Estriche Knights Kirchheim et Giessen 46ers de la BARMER 2. Basketball Bundesliga le 26/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-kirchheim-knights

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