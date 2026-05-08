LOK BERNAU @lok-bernau Suivre

LOK Bernau ist ein Basketballverein aus Bernau bei Berlin und spielt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord. Mit über 800 Mitgliedern, darunter 35 Teams, stehen wir für Leidenschaft, Teamgeist und eine starke Basketball-Community! 🏀💛🖤