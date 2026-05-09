Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - TV Homburg vs. MT Melsungen II
TV Homburg Männer·
@mt-melsungen-maenner-ii
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. MT Melsungen II
HSG Rodgau Nieder-Roden Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - MT Melsungen II vs. Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen
MT Melsungen Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - MT Melsungen II vs. HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II
MT Melsungen Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - HLZ Friesenheim-Hochdorf II vs. MT Melsungen II
HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - MT Melsungen II vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
MT Melsungen Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West: Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen vs. MT Melsungen II
Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West: Longericher SC Köln vs. MT Melsungen 2
Longericher SC Köln Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II vs. MT Melsungen II
HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Süd-West - MT Melsungen II vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II
MT Melsungen Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-West - MT Melsungen II vs. Sportfreunde Söhre von 1947
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19m·
Handball
3. Liga: Knapper Erfolg von Melsungen, Konstanz führt den Süden an - die Highlights des 19. Spieltags
3. Handball-Liga Männer·
Handball
DHB-Pokal: Fackeln, feine Händchen und Kempa - Das Achtelfinale des DHB-Pokal
DHB-Pokal der Männer·