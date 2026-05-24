MTV Lübeck U19m
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samedi 26 septembresam 26 septembre
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dimanche 11 octobredim 11 octobre
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dimanche 18 octobredim 18 octobre
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