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Football américain
Nürnberg Rams
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GFLJ: Nürnberg Rams U20 vs. Stuttgart Scorpions U20
06/06/26, 12:45
Football américain
€
GFLJ: Nürnberg Rams U20 vs. Bad Homburg Sentinels U20
17/05/26, 12:45
Football américain
GRATUIT
GFL2: Wiesbaden Phantoms vs. Nürnberg Rams
23/08/25, 13:45
Football américain
GRATUIT
GFL2: Montabaur Fighting Farmers vs. Nürnberg Rams
09/08/25, 13:41
Football américain
GRATUIT
GFL2: Albershausen Crusaders vs. Nürnberg Rams
22/06/25, 12:40
Football américain
GRATUIT
GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Nürnberg Rams
24/05/25, 14:40
Football américain
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