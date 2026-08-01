Diffusion en direct GPS Andernach (Wildcard-Event Allemagne P2) le 1./.26 (Jour 1)

Le tournoi fait partie de la German Padel Series et est important pour le classement allemand. L'organisateur est le Deutscher Padel Verband (DPV).De plus, lors de cet événement, les wildcards pour le plus grand tournoi international en Allemagne, le P2 Germany, qui se déroule du 4 au 11 octobre à Düsseldorf, seront attribuées. Le tournoi se déroule sur le site de PadelCity Andernach. Le samedi, les huitièmes et quarts de finale seront joués, le dimanche, les demi-finales et les finales. Nous diffusons le samedi et le dimanche à partir de 10 heures. #padel #deutscherpadelverband #padelcity #andernach #wildcards #premierpadel #germanyp2@deutscherpadelverband @germanpadelseries @gps @padelcity @andernach @padeltv @germanyp2 @premierpadel