Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Paderborn 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € Continuer Spieltag 10Paderborn Baskets vs. SBB Börde Baskets Paderborn Baskets 18/11/26, 18:15 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Paderborn Baskets vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballPaderborn BasketsSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaPaderborn Baskets est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.