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PSV Recklinghausen Frauen
PSV Recklinghausen Frauen

PSV Recklinghausen Frauen

@psv-recklinghausen-frauen

Seit 1920 ist die PSV Recklinghausen aktiv, gegründet von lokalen Beamten. Aktuell hat die Handballabteilung über 500 aktive Mitglieder.
Unsere Topmannschaften sind unsere 1. Damen in der 3. Liga Frauen und unsere 1. Herren in der Oberliga.

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