Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Cologne 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continuer Spieltag 19RheinStars Köln vs. SBB Börde Baskets RheinStars Köln 15/01/27, 18:05 À VENIR Dès 5,99 € Suivre BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA : Vidéo en direct du match RheinStars Köln vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballRheinStars KölnSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.