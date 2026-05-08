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JBLH mA 1. Liga Nord : SC Magdeburg vs. THW Kiel - Finale

SC Magdeburg U19m est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
SC Magdeburg U19m
SC Magdeburg U19m

08/05/26, 15:45

Diffusion en direct vidéo du match SC Magdeburg vs. THW Kiel en 1. Liga JBLH Nord le mai 2026. Les clubs seront financièrement impliqués dans les bénéfices. @sc-magdeburg-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1Nord

Handball JBLH männlich SC Magdeburg U19m THW Kiel Junioren
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