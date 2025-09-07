Livestream premium Pay per View 5,90 € Sportfreunde Loxten 26/ 59,90 € MT Melsungen 26/ 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer Sportfreunde Loxten vs. MT Melsungen II Amis du sport Loxten hommes 05/09/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre Sportfreunde Loxten vs. MT Melsungen II de la 3. Liga Handball Männer le 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerAmis du sport Loxten hommesMT Melsungen Männer IIAmis du sport Loxten hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.