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SSV Schönmünzach
SSV Schönmünzach

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@ssvschoenmuenzach

Der Verein legt Wert darauf, nicht nur im Freizeit- und Breitensport aktiv zu sein, sondern auch leistungsorientiert im Wettkampfbereich.

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