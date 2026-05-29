Handball
U14 Basketball Oberliga BVMV
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
@sv-gw-schwerin-frauen
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. SV Grün-Weiß Schwerin
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. HSG Blomberg-Lippe II
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. VfL Oldenburg II
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. Buxtehuder SV II
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Nord Harrislee vs. SV Grün-Weiß Schwerin
TSV Nord-Harrislee Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - Frankfurter Handballclub vs. SV Grün-Weiß Schwerin
Frankfurter HC Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. SV Henstedt-Ulzburg
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - VfL Oldenburg II vs. SV Grün-Weiß Schwerin
VfL Oldenburg Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Nord-Harrislee vs. SV Grün-Weiß Schwerin
TSV Nord-Harrislee Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. SV Todesfelde
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord -TuS Jöllenbeck e.V. vs. SV Grün-Weiß Schwerin
TuS Jöllenbeck e.V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs SC SFN Vechta
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - HSG Blomberg-Lippe II vs. SV Grün-Weiß Schwerin
HSG Blomberg-Lippe Femmes II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Altenholz
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - Buxtehuder SV II vs. SV Grün-Weiß Schwerin
Buxtehuder SV Féminines II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. Frankfurter HC
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Henstedt-Ulzburg vs. SV Grün-Weiß Schwerin
SV Henstedt-Ulzburg Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Nord Harrislee
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. SV Grün-Weiß Schwerin
SV Todesfelde de e. V. Féminines·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TuS Jöllenbeck e.V.
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Nord Harrislee
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: Frankfurter Handballclub vs. SV Grün-Weiß Schwerin
Frankfurter HC Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·