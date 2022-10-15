@tg-hanauerland
Gymnastique
DTL 3. Bundesliga Süd TG Hanauerland vs. TSV Unterföhring
TG Hanauerland· 15/10/22, 13:45
DTL 3. Bundesliga Süd TG Hanauerland vs. TV Bühl
TG Hanauerland· 01/10/22, 14:00
BTL Verbandsliaga: TG Hanauerland vs. TV Obergrombach
TG Hanauerland· 02/04/22, 13:45
BTL Verbandsliga: TG Hanauerland - FC Viktoria Hettingen
TG Hanauerland· 19/03/22, 14:55
DTL: 2. Bundesliga Männer Süd: TG Hanauerland - TG Allgäu
TG Hanauerland· 06/11/21, 14:55
DTL: 2. Bundesliga Männer Süd: TG Hanauerland - KTV Ries
TG Hanauerland· 16/10/21, 13:55
DTL 2. Bundesliga Männer Süd: TSV Buttenwiesen vs. TG Hanauerland
TT Buttenwiesen-Inningen· 09/10/21, 16:00
DTL: 2. Bundesliga Männer Süd: TG Hanauerland - Exquisa Oberbayern
TG Hanauerland· 02/10/21, 14:00