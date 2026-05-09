Livestream premium Pay per View 5,90 € TSG Münster 26/ 59,90 € TSV Bayer Dormagen II 26/ 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer TSV Bayer Dormagen II vs. TSG Münster TSV Bayer Dormagen Hommes II 12/12/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la partie TSV Bayer Dormagen II vs. TSG Münster de la 3. Liga Handball Männer le 12.12.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Hommes IITSG Münster MännerTSV Bayer Dormagen Hommes II est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.