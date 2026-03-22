@tsvtrittau
Badminton
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Court 2
TSV Trittau· Aujourd'hui, 13:00
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Court 1
TSV Trittau· Aujourd'hui, 12:55
LIVEdepuis13:00
Badminton · TSV Trittau
10:55
11:00
TSV Trittau vs. 1. BV Mülheim | Court 2
TSV Trittau· 22/03/26, 14:00
TSV Trittau vs. 1. BV Mülheim | Court 1
TSV Trittau· 22/03/26, 13:55
TSV Trittau vs. SC Union 08 Lüdinghausen | Court 2
TSV Trittau· 21/03/26, 14:00
TSV Trittau vs. SC Union 08 Lüdinghausen | Court 1
TSV Trittau· 21/03/26, 13:55
TSV Trittau vs. Blau-Weiss Wittorf Neumünster | Court 2
TSV Trittau· 22/02/26, 12:00
TSV Trittau vs. Blau-Weiss Wittorf Neumünster | Court 1
TSV Trittau· 22/02/26, 11:55
TSV Trittau vs. 1. BC Wipperfeld | Court 2
TSV Trittau· 30/11/25, 12:00
TSV Trittau vs. 1. BC Wipperfeld | Court 1
TSV Trittau· 30/11/25, 11:55
TSV Trittau vs. 1.BC Sbr.-Bischmisheim | Court 2
TSV Trittau· 29/11/25, 14:00
TSV Trittau vs. 1.BC Sbr.-Bischmisheim | Court 1
TSV Trittau· 29/11/25, 13:55
TSV Trittau vs. TV Refrath | Court 2
TSV Trittau· 05/10/25, 11:00
TSV Trittau vs. TV Refrath | Court 1
TSV Trittau· 05/10/25, 10:55
TSV Trittau vs. SV Fun-Ball Dortelweil | Court 2
TSV Trittau· 21/09/25, 11:00
TSV Trittau vs. SV Fun-Ball Dortelweil | Court 1
TSV Trittau· 21/09/25, 10:55
TSV Trittau vs. Gladbecker FC | Court 2
TSV Trittau· 09/03/25, 12:00
TSV Trittau vs. Gladbecker FC | Court 1
TSV Trittau· 09/03/25, 11:55
TSV Trittau vs. VfB GW Mülheim | Court 2
TSV Trittau· 08/03/25, 14:00
TSV Trittau vs. VfB GW Mülheim | Court 1
TSV Trittau· 08/03/25, 13:55
TSV Trittau - 1.CfB Köln | Court 2
TSV Trittau· 09/02/25, 12:00
TSV Trittau - 1.CfB Köln | Court 1
TSV Trittau· 09/02/25, 11:55
TSV Trittau - 1. BC Wipperfeld 2 | Court 2
TSV Trittau· 08/02/25, 14:00
TSV Trittau - 1. BC Wipperfeld | Court 1
TSV Trittau· 08/02/25, 13:55
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Feld 2
TSV Trittau· 14/12/24, 14:00
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Feld 1
TSV Trittau· 14/12/24, 12:55
TSV Trittau vs. 1.BV Mülheim 2 | Court 2
TSV Trittau· 21/09/24, 13:00