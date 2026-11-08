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Vorrunde 4, Spieltag 7

TuS Steißlingen vs. HSG Stuttgart/Metzingen

TuS Steißlingen U19w
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JBLH féminin : vidéo-en direct du match TuS Steißlingen vs. HSG Stuttgart/Metzingen. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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