Vidéo premium Obtenez cette vidéo pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer Vorrunde 4, Spieltag 7TuS Steißlingen vs. HSG Stuttgart/Metzingen TuS Steißlingen U19w Aujourd'hui, 13:00 Dès 3,90 € Suivre JBLH féminin : vidéo-en direct du match TuS Steißlingen vs. HSG Stuttgart/Metzingen. @jblhweiblich @handball-net #handballnetHandballJBLH weiblichTuS Steißlingen U19wHSG Stuttgart/Metzingen U19wTuS Steißlingen U19w est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.