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Vorrunde 2, Spieltag 7
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Vorrunde 2, Spieltag 7
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handball Club
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Handewitter SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·