TV Emsdetten U19m
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samedi 19 septembresam 19 septembre
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samedi 26 septembresam 26 septembre
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dimanche 4 octobredim 4 octobre
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dimanche 11 octobredim 11 octobre
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Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: interaktiv.handball Düsseldorf/Ratingen vs. TV Emsdetten
interaktiv. Handball Düsseldorf/Ratingen U19m·
Handball
JBLH mA 2. Liga Nord: TV Emsdetten vs. interaktiv. Handball Düsseldorf/Ratingen
TV Emsdetten U19m·