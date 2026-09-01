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Felix Auger-Aliassime vs. Karen Khachanov

US Open 2026 - Simple messieurs
US Open 2026 - Simple messieurs

TEMPS FORTS

Temps forts de la partie Felix Auger-Aliassime vs. Karen Khachanov au 2e tour le 03/09/2026 dans le cadre de l'US Open. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles

TennisUS OpenTemps forts simple messieurs
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