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Anastasia Potapova vs. Amanda Anisimova

US Open 2026 - Simple dames
US Open 2026 - Simple dames

TEMPS FORTS

Temps forts de la rencontre Anastasia Potapova vs. Amanda Anisimova en 3e tour le 05/09/2026 dans le cadre de l'US Open. @us-open #tennis #usopen #highlightswomenssingle

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