Vidéo premium Jour 7 du tournoi 9,90 € Accès illimité 24,90 € Continuer Iga Swiatek vs. Marie Bouzkova - Commentaire de Nicky Geuer US Open 2026 - Simple dames Aujourd'hui, 17:39 Premium Suivre US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Iga Swiatek vs. Marie Bouzkova. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Simple dames est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat. Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Suisse