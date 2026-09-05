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Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng

US Open 2026 - Simple dames
US Open 2026 - Simple dames

TEMPS FORTS

Temps forts de la partie Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng au 4e tour des femmes le 07/09/2026 dans le cadre de l'US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightswomenssingles

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