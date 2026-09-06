Harri Heliovaara / Henry Patten vs. Francisco Cabral / JJ Tracy

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US Open 2026 : Vidéo-en direct du match Harri Heliovaara / Henry Patten vs. Francisco Cabral / JJ Tracy. @us-open #tennis #usopen Tennis US Open

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