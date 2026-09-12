Livestream premium Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/ 69,90 € HC Oppenweiler/Backnang 26/ 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer VfL Pfullingen vs. HC Oppenweiler/Backnang VfL Pfullingen Männer 10/04/27, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match VfL Pfullingen vs. HC Oppenweiler/Backnang. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerHC Oppenweiler/Backnang HommesVfL Pfullingen Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.