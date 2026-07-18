Wanda Diamond League - Londres I Temps forts

Les temps forts de la neuvième rencontre à Londres le 18/07/2026 dans le cadre de la Wanda Diamond League 2026 - commentaire de Florian Weber et Max Thorwirth. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics #WandaDiamondLeagueHighlights