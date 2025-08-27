Wanda Diamond League - Zurich - Commentaire de Florian Weber et Linn Kleine Wanda Diamond League 27/08/26, 17:45 À VENIR Dès 6,50 € Suivre Video-Livestream des 14. Meetings in Zürich am 27.08.2026 um 19:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athleticsL'athlétismeWorld AthleticsContinental Tour GoldWanda Diamond LeagueWanda Diamond League est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat. Ce livestream n'est disponible qu'en Allemagne.