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Wanda Diamond League - Zurich - Commentaire de Florian Weber et Linn Kleine

Wanda Diamond League
Wanda Diamond League

À VENIR Dès 6,50 €

Video-Livestream des 14. Meetings in Zürich am 27.08.2026 um 19:45 Uhr im Rahmen der Wanda Diamond League 2026 - kommentiert von Florian Weber und Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

L'athlétismeWorld AthleticsContinental Tour GoldWanda Diamond League
Wanda Diamond League est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Ce livestream n'est disponible qu'en Allemagne.

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