21/08/26, 17:45 UPCOMING : Live in 8d • 21h • 44m • 43s
Video-Livestream de la douzième réunion à Lausanne le 21/08/2026 à 19h45 dans le cadre de la Wanda Diamond League 2026 - Commentaire de Dennis Baier et Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics
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