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Wanda Diamond League - Lausanne - Commentaire de Dennis Baier et Linn Kleine

Wanda Diamond League est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Wanda Diamond League
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21/08/26, 17:45 UPCOMING : Live in 8d • 21h • 44m • 43s

Video-Livestream de la douzième réunion à Lausanne le 21/08/2026 à 19h45 dans le cadre de la Wanda Diamond League 2026 - Commentaire de Dennis Baier et Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

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