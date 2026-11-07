Füchse Berlin vs. 1. FSV Mainz 05

Premium-Video Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Berlin 39,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 7Füchse Berlin vs. 1. FSV Mainz 05 Füchse Berlin Frauen Heute, 17:45 Uhr Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Füchse Berlin Frauen vs. 1. FSV Mainz 05 Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenFüchse Berlin Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenFüchse Berlin Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.