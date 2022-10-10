Pressekonferenz JobStairs GIESSEN 46ers vs. Artland Dragons

einhaltet die Pressekonferenz nach dem BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA-Heimspiel des 2. Spieltags zwischen den JobStairs GIESSEN 46ers und den Artland Dragons mit den Cheftrainern Frenki Ignjatovic und Patrick Flomo. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @giessen-46er @artland-dragons #basketball #barmer2basketballbundesliga