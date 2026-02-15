JBLH mA 2. Liga Nord: HSG Handball Lemgo vs. TV Emsdetten

Premium-Video Pay per View 3,90 € JBLH mA-Jgd.: Lemgo 40,00 € HL-Junioren All Access 60,00 € Weiter HandballJBLH mA 2. Liga Nord: HSG Handball Lemgo vs. TV Emsdetten HL Junioren Heute, 12:45 Uhr Ab 3,90 € Folgen Video-Livestream des Spiels HSG Handball Lemgo vs. TV Emsdetten in der 2. Liga JBLH Nord am 24.10.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga2Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @handballlemgoHandballJBLH männlichhandball.netdhbHL Junioren ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.