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2. Liga: Emsdetten vs. HSV Hamburg - wilde Schlussphase in Halbzeit eins!

2. Handball Bundesliga
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Pfiffe, Zwei-Minuten-Strafe, doppelte Unterzahl: In den Schlussekunden vor dem Halbzeitpfiff geht es in Emsdetten wild zu: Schafft Emsdetten die erneute Führung?
Die Partie aus der 2. Handball-Bundesliga zwischen TV Emsdetten und Handball Sport Verein Hamburg live und on demand.

HandballTV Emsdetten MännerHandball Club Hamburg
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