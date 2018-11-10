2. Liga: Emsdetten vs. HSV Hamburg - wilde Schlussphase in Halbzeit eins!

Pfiffe, Zwei-Minuten-Strafe, doppelte Unterzahl: In den Schlussekunden vor dem Halbzeitpfiff geht es in Emsdetten wild zu: Schafft Emsdetten die erneute Führung?

Die Partie aus der 2. Handball-Bundesliga zwischen TV Emsdetten und Handball Sport Verein Hamburg live und on demand.