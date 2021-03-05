Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. 15 Sekunden vor Schluss! Aue mit nervenstarkem Traumtor zur Führung

15 Sekunden vor Schluss! Aue mit nervenstarkem Traumtor zur Führung

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

05.03.21, 07:45 Uhr

Video-Highlight des Nachholspiels EHV Aue gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 9. Spieltag am 4.3.2021.

Handball EHV Aue Männer TSV Bayer Dormagen Männer
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | SC DHfK Leipzig vs SG Flensburg-Handewitt
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | SC DHfK Leipzig vs SG Flensburg-Handewitt

07.08.26, 14:45 Uhr

Handball
UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | EHV Aue vs SC Magdeburg
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | EHV Aue vs SC Magdeburg

07.08.26, 17:15 Uhr

Handball
UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | kleines Finale
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | kleines Finale

08.08.26, 11:15 Uhr

Handball
UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | großes Finale
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | großes Finale

08.08.26, 13:45 Uhr

Handball
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!
Beach Handball Europameisterschaft
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!

15.07.21, 12:08 Uhr

Beachhandball
FREE
Highlights: Deutschlands Titeltraum wird Wirklichkeit - die besten Final-Szenen
Beach Handball Europameisterschaft
Highlights: Deutschlands Titeltraum wird Wirklichkeit - die besten Final-Szenen

19.07.21, 09:19 Uhr

Beachhandball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - MTV Braunschweig vs. EHV Aue
MTV Braunschweig Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - MTV Braunschweig vs. EHV Aue

30.08.25, 17:15 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HSG Eider Harde vs. EHV Aue
HSG Eider Harde Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HSG Eider Harde vs. EHV Aue

04.10.25, 17:00 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HC Empor Rostock
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HC Empor Rostock

11.10.25, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord Ost - EHV Aue vs. HC Eintracht Hildesheim
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord Ost - EHV Aue vs. HC Eintracht Hildesheim

26.09.25, 16:45 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor

03.10.20, 15:31 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball

Ähnliche Profile