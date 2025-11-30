 Zum Inhalt

JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

Handewitter SV U19w
Handewitter SV U19w

Video-Livestream der Partie Handewitter SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 30.11.2025. @handewitter-sv-u19w @sv-fortuna-neubrandenburg-u19w @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball#jblh#dhb

HandballJBLH weiblichHandewitter SV U19wSV Fortuna 50 Neubrandenburg U19W
Handewitter SV U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von Handewitter SV U19w

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.