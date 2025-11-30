JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg Handewitter SV U19w 30.11.25, 14:15 Uhr Folgen Video-Livestream der Partie Handewitter SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 30.11.2025. @handewitter-sv-u19w @sv-fortuna-neubrandenburg-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhbHandballJBLH weiblichHandewitter SV U19wSV Fortuna 50 Neubrandenburg U19WHandewitter SV U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.