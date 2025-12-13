Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. Handewitter SV U19w
  4. JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

Handewitter SV U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Handewitter SV U19w
Handewitter SV U19w

13.12.25, 15:15 Uhr

Video-Livestream der Partie Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 13.12.2025. @handewitter-sv-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball#jblh#dhb

Handball JBLH weiblich Handewitter SV U19w JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld
Buxtehuder SV U19W
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld

26.10.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau

04.10.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV

11.10.25, 13:15 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. Buxtehuder SV
Handewitter SV U19w
JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. Buxtehuder SV

27.09.25, 15:13 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. Handewitter SV
SV Fortuna 50 Neubrandenburg U19W
JBLH wA Vorrunde 1: SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. Handewitter SV

04.10.25, 13:15 Uhr

Handball
Jugendbundesliga SV Werder Bremen - JSG Fredenbeck/Stade
SV Werder Bremen Frauen
Jugendbundesliga SV Werder Bremen - JSG Fredenbeck/Stade

12.09.25, 17:20 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
Buxtehuder SV U19W
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

14.09.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. HSG Eider Harde
Buxtehuder SV U19W
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. HSG Eider Harde

03.10.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Buxtehuder SV
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Buxtehuder SV

19.12.25, 18:15 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harse. vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harse. vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

15.11.25, 15:45 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von Handewitter SV U19w

Ähnliche Profile