JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

13.12.25, 15:15 Uhr
Video-Livestream der Partie Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 13.12.2025. @handewitter-sv-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhb
26.10.25, 14:45 Uhr
04.10.25, 14:45 Uhr
11.10.25, 13:15 Uhr
27.09.25, 15:13 Uhr
04.10.25, 13:15 Uhr
12.09.25, 17:20 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
03.10.25, 13:45 Uhr
19.12.25, 18:15 Uhr
15.11.25, 15:45 Uhr
19.09.25, 17:15 Uhr
22.03.26, 12:14 Uhr
25.01.26, 17:00 Uhr
30.11.25, 14:15 Uhr
08.11.25, 13:46 Uhr
17.01.26, 14:15 Uhr
28.02.26, 11:45 Uhr