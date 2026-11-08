Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € Teampass 2026/27 - Freiburg 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 10HC Rödertal vs. HSG Freiburg HC Rödertal Frauen 21.11.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HC Rödertal vs. HSG Freiburg. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHC Rödertal FrauenHSG Freiburg FrauenHC Rödertal Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.