Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Leipzig 39,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter HC Rödertal vs. HC Leipzig HC Rödertal Frauen 21.08.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie zwischen dem HC Rödertal und dem HC Leipzig am 21.08.2026 um 19:30 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen. HandballHC Rödertal FrauenHC Leipzig FrauenfrauenHC Rödertal Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.