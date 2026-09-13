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3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. HC Empor Rostock
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3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. HC Eintracht Hildesheim
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3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
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3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. HSG Eider-Harde
HG Hamburg-Barmbek Männer·
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3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. MTV Braunschweig
HG Hamburg-Barmbek Männer·