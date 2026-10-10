HSG Bensheim/Auerbach vs. TuS Steißlingen

Vorrunde 4, Spieltag 4
HSG Bensheim/Auerbach U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Weitere Videos und Fotos von HSG Bensheim/Auerbach U19w
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs Frisch Auf Göppingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Bensheim/Auerbach vs. Handewitter SV
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Bensheim/Auerbach vs. Borussia 09 Dortmund
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA: Spiel um Platz 3 HSG Bensheim Auerbach - HSG Stuttgart Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Bensheim/Auerbach vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·