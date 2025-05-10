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HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II vs. HV Vallendar

HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II
HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II

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Video-Livestream der Partie HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II vs. HV Vallendar der 3. Liga Handball Männer am 07.11.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-west

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HSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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